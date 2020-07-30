الدولار ينخفض لأدنى مستوى له في عامين

2020/07/30 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في عامين مع تزايد الضغوط على الفدرالي الأميركي لتبني سياسة تميل إلى التيسير النقدي في ظل زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أميركا.

وانخفض الدولار مقابل سلة عملات 0.4٪ إلى 93.41، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2018.



وكان قد تراجع بأكثر من 3٪ منذ آخر اجتماع للفدرالي، إذ انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بأكثر من 20 نقطة أساس منذ ذلك الحين.

وتراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين أكثر من المتوقع في يوليو/ تموز وفقدت قوتها الدافعة بعد شهرين من التعافي، في إشارة أخرى إلى أن ارتفاع عدوى كوفيد-19 يخفض الاستهلاك.

وسجل اليورو 1.1762 دولار، مرتفعا 0.3٪ على الرغم من تراجعه عن أعلى مستوى في 22 شهرا الذي سجله يوم الاثنين عند 1.17815 دولار.

وأمام العملة اليابانية، جرى تداول الدولار عند 104.82 ين، منخفضا 0.25٪ خلال اليوم.

وانخفض الدولار إلى 0.7185 مقابل الدولار الأسترالي، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 15 شهرا بعدما أظهرت بيانات انخفاض أسعار المستهلكين في أستراليا بوتيرة قياسية في الربع الثاني.

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