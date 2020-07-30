ديالى تكشف لاول مرة خارطة مقابر” ضحايا داعش” وتؤكد: هناك المزيد

2020/07/30 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، الخميس، لاول مرة عن خارطة مقابر ضحايا داعش الارهابي في المحافظة.وقال مدير المكتب صلاح مهدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” عدة مدن في ديالى سقطت في قبضة داعش في حزيران 2014 لافتا الى ان التنظيم خطف العشرات خاصة على الطرق الخارجية وقام باعدامهم ودفنهم في مقابر جماعية”.[…]

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