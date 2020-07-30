ضغوط عربية لمنع لبنان من ابرام اي اتفاق مع العراق والكويت

2020/07/30 | 11:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر حكومية في بيروت أن هناك ضغوط سياسية لمنع ابرام اي اتفاق نفطي او غير نفطي، بين لبنان وكلّ من ​العراق​ و​الكويت....

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