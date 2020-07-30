2020/07/30 | 11:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، متأثرة بمخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم.ونزل عقد خام برنت لشهر تشرين الأول/أكتوبر 0.05 بالمئة إلى 44.07 دولار للبرميل الواحد، في حين تراجع عقد برنت لشهر أيلول/سبتمبر الذي ينتهي موعده يوم غد الجمعة 7 سنتان إلى 43.68 دولار.في الأثناء، تراجعت العقود الآجلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يواصل تهديده للاقتصاد.. النفط يهبط بفعل مخاوف من تصاعد الإصابات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يواصل تهديده للاقتصاد.. النفط يهبط بفعل مخاوف من تصاعد الإصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).