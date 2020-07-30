الداخلية تنعى ضابطاً كبيراً توفي بفيروس كورونا

2020/07/30 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نعت وزارة الداخلية، الخميس (30 تموز 2020)، اللواء أحمد عبد الله زبون، الذي توفي إثر اصابته بفيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الداخلية سعد معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ببالغ آيات الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبا وفاة المغفور له بإذن الله اللواء أحمد عبد الله زبون مدير الشؤون الإدارية والمالية في وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي إثر إصابته بفايروس كورونا".

وضاف معن: "نتقدم بخالص آيات العزاء والمواساة لذوي الفقيد واصدقائه".

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