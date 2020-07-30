المرجع السيستاني يعزي بوفاة العلامة الناصري

2020/07/30 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادبعث المرجع علي السيستاني، اليوم الخميس، رسالة تعزية بوفاة الشيخ محمد باقر الناصري.وحصلت (بغداد اليوم)، على رسالة تعزية بخط المرجع السيستاني، موجهة الى محمد مهدي الناصري، تضمنت تعزية بوفاة والده المرجع محمد باقر الناصري، قائلاً بان الراحل كان عمره حافلا بمقارعة الظالمين وترويج الدين وخدمة المؤمنين.

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الخميس (30 تموز 2020)، إطلاق رواتب منتسبي بعض مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم صرف رواتب منتسبي مديريات ( الجنس

بغداد اليوم- ديالى

خرج العشرات من اهالي دور مندلي في قضاء بلدروز الواقع شرق محافظة ديالى، اليوم الخميس، بتظاهرة غاضبة، قاطعين احدى الطرق الحيوية احتجاجا على سوء الخدمات.

وقال احد المتظاهرين لـ( بغداد اليوم)،ان "العشرات من اهالي منطقة

بغداد اليوم- بغداد

شرع العديد من المتظاهرين، اليوم الخميس، باعتصام مفتوح امام مبنى وزارة الكهرباء، احتجاجا على سوء الخدمة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، "المتظاهرين باشروا بنصب سرادق الاعتصام امام مبنى وزارة الكهرباء في العاصمة بغداد، احتجاج

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