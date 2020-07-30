الرافدين يطلق رواتب منتسبي تشكيلات الداخلية الكترونياً


الرافدين يطلق رواتب منتسبي تشكيلات الداخلية الكترونياً
2020/07/30 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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