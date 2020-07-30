نائب سابق عن واسط يدعو الكاظمي إلى “التدخل الفوري” لاقالة المحافظ ونائبيه

2020/07/30 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب السابق عن محافظة واسط احمد صلال البدري، الخميس، أن المحافظة تعيش ظرفا حساسا منذ بداية التظاهرات ولغاية يومنا هذا بسبب تشبث المحافظ ونائبيه بالمنصب، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التدخل الفوري لاقالته.وقال البدري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مطالب المتظاهرين واضحة وهي تنحي المحافظ ونائبيه”، مبينا أن “الكتلة التي ينتمي لها […]

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