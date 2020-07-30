لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي تطالب الوزارات بتقديم مشاريعها وخططها

2020/07/30 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي الحكومة بتقديم البرنامج الحكومي الكامل متضمناً مشاريع الوزارات وخططها.

عضو اللجنة محمد البلداوي أكد ان البرلمان ينتظر من الحكومة أن تقدم البرنامج الحكومي بعد أن قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخطوط العريضة للمنهاج الحكومي الذي لا يمثل تفاصيل البرنامج الحكومي..

وأشار البلداوي الى ان تفاصيل البرنامج الحكومي تقع على عاتق الوزارات ومؤسسات الدولة، حيث تطرح رؤيتها لما ستقدمه من إنجازات خلال المرحلة المقبلة، مبيناً ان لجنته أرسلت كتابا الى جميع وزارات ومؤسسات الدولة بضرورة تقديم برنامجها، وقد تم إرسال بعض من هذه البرامج ولم ترسل أغلب الوزارات برامجها.

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