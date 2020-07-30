الاتصالات: إحالة عشرات الأشخاص المسؤولين عن تهريب سعات الإنترنت إلى القضاء

2020/07/30 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الاتصالات عن القيام بمحاسبة المهربين لسعات الانترنت قضائيا كإحدى النتائج المتحققة لعمليات الصدمة..

وقال مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة باسم الاسدي، ان الوزارة لم توقف الجولات الخاصة بعمليات الصدمة والتفتيش الميداني على المواقع غير القانونية الخاصة بتهريب سعات الانترنت.

واكد ان الوزارة أحالت عشرات الاشخاص المسؤولين عن تهريب سعات الانترنت الى القضاء من خلال مساندة جهازي الامن الوطني والمخابرات، مبينا ان الاجهزة الامنية تقوم بإلقاء القبض على المتورطين بعد إحباط كل عملية تهريب عبر عمليات الصدمة.

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