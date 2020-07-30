شاهد بالفيديو: خبّاز يربط رأسه بمبردة هرباً من الحرارة!

2020/07/30 | 11:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر مقطع فيديو قيام مواطن يعمل في إحدى المخابز العراقية بربط رأسه بمبردة هواء هرباً من حرارة الصيف.وسجلت اليوم الخميس، اثنتي عشر محافظة درجات حرارة عند خمسين درجة مئوية، فيما عبرت بعضها حاجز الخمسين.شاهد أيضاً:“قبة زجاجية حابسة للحرارة”..متنبئ يتحدث عن مرتفع جوي فوق العراق وسجلت مدينة هيت في محافظة […]

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