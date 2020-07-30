كونتي يحسم جدل ميسي..

2020/07/30 | 12:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]في كلمات غير متوقعة، حسم المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مسألة انتقال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة إلى فريق إنتر ميلانو.

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