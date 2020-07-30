الإقطاع والبورجوازية، المتكونين في عهد الاحتلال، لا يمكن أن يكونا إلا عميلين له.....1 - محمد الحنفي

2020/07/30 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي إن عهد الاحتلال، هو عهد أسود، في تسريع المغرب لمساهمته في حرمان المغاربة، بشكل كبير، من التمتع بالاستقلال الكامل: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وما نعانيه اليوم من تخلف اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، ما هو إلا نتيجة لما أسسه الاحتلال الأجنبي، ودأبت على اتباعه الدولة المخزنية، منذ صار المغرب مستقلا، استقلالا شكليا، وإلى يومنا هذا، مما يجعل المغاربة، جميعا، ومنذ ذلك الوقت، يؤدون ضريبة ك ......





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