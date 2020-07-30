بورنو ثوري على مواقع التواصل - نادية خلوف

2020/07/30 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف التحرش الجنسي الافتراضي العلاقة الجنسية هي توافق بين إرادتين قد يكون الدافع لها الحبّ حتى لو كانت افتراضية ، وقد يكون الدافع المتعة بالكلمات الجنسية التي تخص جسد المرأة.



أكثر من يتعرض للتحرش النساء الكاتبات، السافرات، الممثلات، والنساء اللواتي تروق لهن ألفاظ التحرّش، و ربما تعتبر بعض النساء ، و الفتيات أن ذلك مديحاً يزيد في رصيدها الاجتماعي نتيجة غسل دماغها، حيث تعودت أن تسمع الدرس من أبيها و ......





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