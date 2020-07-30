هيأة الجمارك: ثلثا واردات الدولة تضيع بسبب هذا القانون!

2020/07/30 | 12:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت هيأة الجمارك العامة اليوم الخميس ضياع ثلثي الواردات المتاحة للدولة كما أفصحت عن ارتفاع في إيرادات مراكز أم قصر.وقال مديرها العام خالد صلاح الدين في حديث لصحيفة شبه رسمية تابعته “يس عراق” إن الهيأة “طالبت بتقليص حجم الإعفاءات الممنوحة كونها تتسبب بضياع ما يقارب ثلثي العائدات المتاحة للدولة خاصة وأن […]

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