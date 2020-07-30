كهرباء كردستان: بغداد ستشتري 450 ميغاواط من المستثمرين في الاقليم

2020/07/30 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن المدير العام لانتاج الطاقة الكهربائية في اقليم كردستان، ديار بابان ، أن الكهرباء التي ستشتريها الحكومة المركزية ستكون من المسثمرين المتواجدين في اقليم كردستان ولن تؤثر على ساعات تجهيز الطاقة في محافظات الإقليم.

وقال بابان في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الكهرباء التي ستشتريها بغداد لن تؤثر على ساعات تجهيز الطاقة في الإقليم"، مبينا أن "انتاج الكهرباء في اقليم كردستان حاليا هو اكثر من 3150 ميغا واط".

واضاف، أن "تجهيز المواطنين في محافظات إقليم كردستان لن يتأثر في حال اشترت حكومة بغداد الكهرباء من كردستان".

وبين، أن "الكهرباء التي ستشتريها حكومة بغداد ليست (الوطنية) وانما سيتم شراؤها من المستثمرين والشركات"، لافتا إلى أن "كمية الكهرباء التي ستشريها بغداد هي 450 ميغا واط".

واشار بابان إلى أن "بغداد ستشتري من وحدات انتاج الطاقة المتوقفة عن العمل بسبب عدم وجود الوقود لتشغيلها وبغداد ستدفع الأموال المخصصة للوقود مقابل استلام الطاقة".

وكان وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، أعلن الثلاثاء (28 تموز 2020)، البدء باستيراد الطاقة من كردستان وتركيا، لتجهيز المحافظات العراقية خلال اليومين المقبلين.

وقال حنتوش خلال كلمة بحضور النائب عدنان الزرفي ومحافظ النجف لؤي الياسري، إن "العراق يعاني النقص في تجهيز الكهرباء خلال أيام الصيف".

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