2020/07/30 | 12:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالية نصيف تكشف عن ملف فساد (س.چ) الذي تسبب بتمرير العديد من العقود في وزارة الكهرباء مع شركات وهمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/30 | 12:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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