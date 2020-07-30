2020/07/30 | 12:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يتهم جهات فاسدة تحاول الاضرار بالتعليم العالي ويؤكد رفض وزيرها الانصياع لضغوطات معينة يتم بموجبها منح مناصب مهمة لشخصيات مقابل المال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/30 | 12:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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