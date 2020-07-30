قلق بريطاني من موجة كورونا ثانية في أوروبا

2020/07/30 | 12:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الخميس، أنه قلق من حدوث موجة تفش ثانية لفيروس كورونا المستجد في أوروبا.وقال الوزير البريطاني في مقابلة مع “سكاي نيوز”: إن حكومة بلاده، لن تتردد في التحرك لإعادة فرض إجراءات الحجر الصحي، إذا اقضت الضرورة لتبقي البلاد آمنة.وأضاف هانكوك، “أنا قلق من موجة ثانية.أعتقد […]

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