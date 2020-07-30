“تليغرام” تتقدم بشكوى ضد “آبل”

2020/07/30 | 12:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تقدمت المؤسسة المسؤولة عن تطبيق “تليغرام” المستخدم من قبل 400 مليون شخص في العالم، بشكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد “آبل” بشأن انتهاك محتمل من قبل الشركة الأمريكية لقواعد المنافسة.وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، اليوم الخميس، أنه تم إرسال الشكوى إلى مرغريت فيستاغر نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن المسائل المتعلقة بالمنافسة […]

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