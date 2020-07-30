لتجنب “نكسة” عيد الفطر.. وزارة الصحة توصي المواطنين بالتهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي!

2020/07/30 | 13:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت وزارة الصحة والبيئة اليوم الخميس بياناً خاطبت فيه المواطنين لمناسبة عيد الأضحى والإجراءات الوقائية.خاطبت الوزارة في البيان الذي اطلعت عليه “يس عراق”، المواطنين، بضرورة “الالتزام التام بالحظر الشامل في أيام العيد وبالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من البيوت الا للضرورة القصوى”.وأوصت وزارة الصحة بأن “تتم […]

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