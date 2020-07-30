في بيان رسمي.. برشلونة يعلن عن إصابة جديدة بصفوفه

2020/07/30 | 13:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن نادي برشلونة وصيف بطولة الدوري الإسباني في الموسم الماضي عن إصابة جديدة من خلال بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.ونشر الحساب منذ قليل على المنصة الإلكترونية بيانًا يفيد فيه بأن “المدافع ولاعب الوسط، جورجي كوينكا، قد تعرض للإصابة في الفخذ الأيمن”.وتابع أن “كوينكا البالغ من العمر 20 عامًا، […]

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