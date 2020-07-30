نيويورك تايمز: أميركا متهمة بالفساد في العراق وتسيطر على مليارات الدولارات

2020/07/30 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ان عمليات الفساد في العراق التي نشأت عليها طبقات سياسية عراقية جديدة كانت وستظل مسؤولية الولايات المتحدة التي غدت متهمة بالمسؤولية عنها من خلال سيطرتها على مليارات الدولارات من واردات النفط عبر صندوق الاحتياطي الفيدرالي .وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن “أخلاقيات تلك الطبقة السياسية الفاسدة […]

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