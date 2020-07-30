العراق يتصدر مستوردي الورود والنباتات من إيران

2020/07/30 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن المتحدث باسم مصلحة الكمارك الايرانية روح الله لطيفي، تصدير الورود والنباتات إلى عدة بلدان، خلال فصل الربيع، يقف العراق بصدراتها، بقيمة تجاوزت المليوني دولار.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن لطيفي قوله، إن بلاده صدّرت الورود والنباتات لـ 23 بلداً في فصل الربيع للمدة من 20 آذار حتى 20 من حزيران 2020، حيث تخطت 2356 طناً، بقيمة 5.33 مليون دولار في المدة المذكورة.

وبشأن الدول المستوردة من إيران، أوضح لطيفي أن العراق تصدر قائمة المستوردين بأكثر من 1543 طناً بقيمة 2.389 مليون دولار، مؤكداً أن من الأسواق التصديرية الرئيسة للورود والنباتات الايرانية، فيتنام باستيراد أكثر من 5 أطنان من الورد ألاحمر (الجوري) وأرمينيا بـ 266 طناً من النباتات.

ويعد العراق من بين الدول التي تعاني من تداعيات الأزمتين الصحية والاقتصادية بسبب وباء كورونا، إضافة إلى الأزمة المالية الناتجة عن تهاوي أسعار النفط، والتي جاءت في ظل أوضاع استثنائية يمر بها، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مطلع تشرين الأول 2019 والتي نتج عنها سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

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