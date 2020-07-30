مسؤول بمكتب رئيس الوزراء يكشف حقيقة توجه الكاظمي الى واشنطن الأسبوع المقبل

2020/07/30 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤول في مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس (30 تموز 2020)، حقيقة توجه رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول، في فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المعلومات والأنباء، التي تحدثت عن سفر الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية، الاسبوع المقبل، غير دقيقة، فحتى الساعة لم يتم تحديد أي موعد لهذه الزيارة المرتقبة".

وبين، أن "ما يؤخر الزيارة هو الوضع الوبائي بسبب انتشار فيروس كورونا في أمريكا، خصوصاً وإنه في تصاعد مستمر، ولهذا إجراء الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، ربما يكون عبر الدائرة التلفزيونيَّة المغلقة بين مسؤولين عراقيين وأميركيين، كما حصل في الجولة الاولى".

وكان الكاظمي قد أجرى، الأسبوع الماضي، زيارة الى إيران، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، فيما تأجلت زيارته التي كان من المفترض لها أن تكوتن أولى الزيارات، إلى السعودية، بعد تعرض العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لوعكة صحية.

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بغداد اليوم- بغداد

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