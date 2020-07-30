وزارة الصحة تصدر بياناً بمناسبة العيد وإعلان الحظر الشامل

2020/07/30 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الخميس (30 تموز 2020)، بياناً بشأن مناسبة حلول عيد الأضحى، وإعلان الحظر الشامل للتجوال خلال أيام العيد، فيما حثت الوزارة، المواطنين على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.





وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة تبارك للامة الاسلامية وللشعب العراقي الأبي حلول عيد الاضحى المبارك، وفي هذه المناسبة العزيزة نود ان نبين لمواطنينا الكرام بان عليهم الالتزام التام بالحظر الشامل في أيام العيد، وبالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من البيوت الا للضرورة القصوى".

وأضافت، أن "التهاني والتبريكات ينبغي أن تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ والتزامهم هذا سيحميهم من الاصابة بفيروس كورونا وكذلك يجنبنا ما حدث عقب عيد الفطر الماضي من ارتفاع سريع وخطير في عدد الإصابات والوفيات بعد ما كان العراق يقترب من انحسار الوباء بشكل كامل".

وتابعت، أن "سبب ذلك، هو التراخي بارتداء الكمامات وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي وحضور المناسبات والاختلاط غير المحمي من قبل المواطنين، إضافةً الى عدم تطبيق الحظر الشامل بشكل صحيح في ايام عيد الفطر المبارك".

ووفقاً للبيان، أهابت الوزارة "بالمواطنين التقيد التام بالإجراءات الوقائية، وتجنب كافة التجمعات العشائرية، والاجتماعية، والدينية، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد أعلنت، الأحد (26 تموز 2020)، فرض الحظر الشامل للتجوال اعتباراً من اليوم الخميس (30 تموز 2020)، وطيلة أيام العيد، ولغاية يوم الأحد 9/8/2020، وينظر بالحظر بعد عطلة العيد.

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بغداد اليوم- الديوانية

اعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الخميس، تسجل أكثر من 100 إصابة جديد بفيروس كورونا.

وذكرت مديرة دائرة صحة المحافظة لمياء الحسناوي، على صفحتها في فيسبوك ان "دائرتها سجلت 105 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ا

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس (30 تموز 2020)، تسجيل أكثر من 2600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد الإيرانية، و226 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبحسب بيان الصحة الإيرا

بغد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي في ديالى، الخميس (30 تموز 2020)، تسجيل حالة وفاة واحدة، وقرابة 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 99 شخصاً بف

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