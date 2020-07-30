الديوانية تسجل أكثر من 100 إصابة جديد بفيروس كورونا

2020/07/30 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانيةاعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الخميس، تسجل أكثر من 100 إصابة جديد بفيروس كورونا.وذكرت مديرة دائرة صحة المحافظة لمياء الحسناوي، على صفحتها في فيسبوك ان "دائرتها سجلت 105 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية".كما بينت ان "عدد حالات الشفاء من كورونا المسجلة بلغت ٧١ حالة".

وسجلت وزارة الصحة، امس الاربعاء، 2968 اصابة جديدة بفيروس كورونا تعتبر الاعلى منذ دخول الفيروس إلى البلاد، مع 68 حالة وفاة جديدة، مقابل 2399 حالة شفاء.

وبلغ مجموع حالات الشفاء من فيروس كورونا 83461، بنسبة 70.6 %، ومجموع الأصابات 118300، ومجموع الراقدين الكلي 30236، والراقدين في العناية المركزة 433، فيما بلغ مجموع الوفيات 4603 حالة.

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الخميس (30 تموز 2020)، بياناً بشأن مناسبة حلول عيد الأضحى، وإعلان الحظر الشامل للتجوال خلال أيام العيد، فيما حثت الوزارة، المواطنين على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.





وذكر إعلام الوزارة في بيان

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس (30 تموز 2020)، تسجيل أكثر من 2600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد الإيرانية، و226 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبحسب بيان الصحة الإيرا

بغد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي في ديالى، الخميس (30 تموز 2020)، تسجيل حالة وفاة واحدة، وقرابة 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 99 شخصاً بف

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