2020/07/30 | 13:25 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير روسيا في بيروت: لا حرب بين لبنان وإسرائيل والاتهامات الأمريكية لـ"حزب الله" وإيران تزوير كامل! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/30 | 13:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير روسيا في بيروت: لا حرب بين لبنان وإسرائيل والاتهامات الأمريكية لـ"حزب الله" وإيران تزوير كامل!) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير روسيا في بيروت: لا حرب بين لبنان وإسرائيل والاتهامات الأمريكية لـ"حزب الله" وإيران تزوير كامل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).