2020/07/30 | 13:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء على ثلاث توصيات تخص عمل وزارة الكهرباء.وفيما يلي نص التوصيات: اولاً: المستحقات المالية بحسب الأشهر، على أن تصرف من إيرادات جباية وزارة الكهرباء لدى وزارة المالية.ثانيا: قيام وزارة الكهرباء بتقديم خطة للسيد رئيس مجلس الوزراء عن كيفية الاستفادة من المتعاقدين والاجراء اليوميين، سواء في جباية أجور الكهرباء أو الصيانة أو …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن وزارة الكهرباء وكالة تقدم الاخبارية.

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