عتبة وفيات مروعة بكورونا في الولايات المتحدة والبرازيل وصدمة اقتصادية في العالم

2020/07/30 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن, 30-7-2020 (أ ف ب) – تجاوزت الولايات المتحدة الدولة الكثر تضررا في العالم من فيروس كورونا المستجد، الأربعاء عتبة 150 ألف وفاة كما تسارعت وتيرة الوفيات في البرازيل مع 90 ألف حالة وفاة في حين تشهد عدة بلدان ركودا اقتصاديا.كما تجاوز عدد الإصابات في العالم 17 مليونا بحسب تعداد وكالة فرانس برس.وتخطت […]

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