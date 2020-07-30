2020/07/30 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطأ‮ ‬غير متوقّع عبدالحكيم مصطفى الانتقادات المستمرة للهيئة التطبيعية المكلفة من‮ (‬فيفا‮) ‬بتسيير شؤون كرة القدم العراقية‮ ‬،لتحديدها موعد انطلاق مباريات بطولة اندية العراق لفرق الدرجة الممتازة في‮ ‬السابع عشر من شهر ايلول القادم‮ ‬،تثير علامات استفهام عديدة‮ ..‬كيف اتخذت الهيئة التطبيعية قرارا بتحديد موعد انطلاق الدوري‮ ‬الممتاز دون منح فرق الاندية في‮ […]

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