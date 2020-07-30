2020/07/30 | 13:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خطأ غير متوقّع عبدالحكيم مصطفى الانتقادات المستمرة للهيئة التطبيعية المكلفة من (فيفا) بتسيير شؤون كرة القدم العراقية ،لتحديدها موعد انطلاق مباريات بطولة اندية العراق لفرق الدرجة الممتازة في السابع عشر من شهر ايلول القادم ،تثير علامات استفهام عديدة ..
كيف اتخذت الهيئة التطبيعية قرارا بتحديد موعد انطلاق الدوري الممتاز دون منح فرق الاندية في […]
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كيف اتخذت الهيئة التطبيعية قرارا بتحديد موعد انطلاق الدوري الممتاز دون منح فرق الاندية في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطأ غير متوقّع-عبدالحكيم مصطفى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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