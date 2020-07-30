-لا تنقروا مع الناقرين وانصفوا الناس ، لماذا سعد البزّاز؟ – مظفر عبدالعال

2020/07/30 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تنقروا مع الناقرين وانصفوا الناس لماذا سعد البزّاز؟ مظفر عبد العال يقول المثل العربي‮ ( ‬اذا طعنت من الخلف فاعلم انك في‮ ‬المقدمة‮ )‬معيب على من‮ ‬يدعي‮ ‬انه ابن العراق وانه وطني‮ ‬ويحب بلده ان‮ ‬ينعق مع الناعقين وينقر مع الناقرين لكي‮ ‬ينضم الى جوقة‮ ‬النقارين من المنافقين‮ ‬بهدف الاساءة الى رموز العراق الوطنية‮ […]

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