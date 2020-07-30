2020/07/30 | 13:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لا تنقروا مع الناقرين وانصفوا الناس لماذا سعد البزّاز؟ مظفر عبد العال يقول المثل العربي ( اذا طعنت من الخلف فاعلم انك في المقدمة )معيب على من يدعي انه ابن العراق وانه وطني ويحب بلده ان ينعق مع الناعقين وينقر مع الناقرين لكي ينضم الى جوقة النقارين من المنافقين بهدف الاساءة الى رموز العراق الوطنية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-لا تنقروا مع الناقرين وانصفوا الناس ، لماذا سعد البزّاز؟ – مظفر عبدالعال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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