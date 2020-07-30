تحذيرات من تنامي خطر داعش في الصحراء بالاعتماد على قدراته في سوريا

2020/07/30 | 13:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد العشائري يدعو لإشراك الفوج التكتيكي وسوات في ملاحقة عناصر التنظيم بغداد- وعد الشمري: حذر الحشد العشائري في الانبار، أمس الأربعاء، من تنامي خطر “داعش” في الصحراء بالاعتماد على قدراته في سوريا، داعياً إلى تشكيل فرق أمنية صغيرة تتمتع بسرعة الحركة لملاحقة عناصر التنظيم، منتقداً عدم استثمار إمكانيات قوات الفوج التكتيكي وسوات في المحافظة، معرباً ...

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