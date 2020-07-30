عضو في برلمان الاقليم يثير حفيظة رجال الدين وناشطين لاتهامه الخليفة الثالث بالفساد

2020/07/30 | 13:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ان الفساد المستشري في الاقليم ليس وليد الساعة السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي طالب العشرات من رجال الدين بمحاسبة عضو في برلمان الاقليم تطاول على الخليفة الثالث عثمان بن عفان واصفا فترة حكمه بانها الاكثر فساداً في تأريخ الحكم الاسلامي.ودعا العشرات من رجال الدين تجمعوا امام مبنى برلمان اقليم كردستان امس الاربعاء ...

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