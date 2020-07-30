الخارجية تعامل تركيا بالمثل وتعلق العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بسمات الدخول

2020/07/30 | 13:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد : قررت وزارة الخارجية، تعليق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول منح سمة الدخول للوافدين في المنافذ الحدودية.وقالت الوزارة في بيان لها ، إن “العراق يحرص أشدّ الحرص على الالتزام بالاتفاقيّات، ومُذكّرات التفاهم التي يُبرِمها مع دول العالم؛ في إطار تبادل المصالح، وتعزيز التعاون الثنائيّ”.واضافت: “قد كان العراق أبرم مُذكّرة ...

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