كردستان تحظر صلاتي الجمعة والعيد

2020/07/30 | 13:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان أعلنت وزارة اوقاف اقليم كردستان، الخميس، حظر اقامة مراسم فرضية صلاة الجمعة، وصلاة العيد بسبب تفشي فيروس كورونا.وقال مدير الارشاد الديني في وزارة الاوقاف الشيخ ابراهيم البرزنجي في مؤتمر صحفي، انه "بسبب كورونا لم يتم التمكن من الحج في بلاد السعودية الذي يعد من اكبر فرائض الاسلام، وكبريات المساجد في العالم الاسلامي لا تزال موصدة ابوابها منها المسجد الحرام والذي لن يشهد اقامة صلاة الجمعة والعيد بشكل جماعي وفي العراق ونحن كجزء منه المساجد فيه مغلقة منذ اذار وحتى ما بعد عيد الاضحى".واضاف انه "اشارة الى البيان الاخير الصادر من اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا وفق المادة 19 ان صلاة الجمعة والعيد لا تقام في اقليم كردستان لكن في الوقت ذاته ومما يبعث على السرور انها وافقت على فتح المساجد لتأدية الفروض اليومية".

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