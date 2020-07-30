اعتقال ثلاثة ارهابيين بعملية امنية غربي الانبار

2020/07/30 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ، الخميس، عن اعتقال 3 من بقايا خلايا ارهابي داعش بعملية امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة/، ان”القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود بقايا لخلايا ارهابي داعش في مناطق مختلفة من اقضية […]

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