للمرة الأولى منذ 70 عاماً.. ترامب: بلادنا أصبحت مصدراً صافياً لموارد الطاقة

2020/07/30 | 13:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن رئيس الولايات المتحدة اليوم خميس أن بلاده أصبحت للمرة الأولى منذ 70 عاماً مصدراً صافياً لموارد الطاقة.وصرح ترامب خلال زيارته إلى ولاية تكساس (عاصمة النفط الأميركي) أن الولايات المتحدة على ما يرام بسبب إقناعه لروسيا والسعودية والمكسيك وأوبك+ بضرورة خفض الإنتاج عندما انهار النفط.وقال ترامب إن الولايات المتحدة هي […]

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