2020/07/30 | 13:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة وسوم وصلت مرحلة ترند العراق اليوم الخميس هي بالترتيب (العلوم_تستنكر_انتهاك_التدرج)، (سفير_الاصلاح_شهيدا)، (ويه_امريكا_لاسيادة_ولاكهرباء)، (فلس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((ويه امريكا لاسيادة ولاكهرباء).. وسم عراقي يفضح المحتل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((ويه امريكا لاسيادة ولاكهرباء).. وسم عراقي يفضح المحتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).