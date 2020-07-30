مكتب الكاظمي: لا يوجد سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي

2020/07/30 | 13:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عدم وجود سجناء من المتظاهرين وأصحاب الرأي....

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