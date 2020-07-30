نائب عن ديالى يحذر من كارثة بيئية في المحافظة بسبب تردي الخدمات

2020/07/30 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

حذر النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، الخميس (30 تموز 2020)، من كارثة بيئية وصحية ستلحق بالمحافظة بسبب تردي الخدمات، وعدم ايجاد الحلول السريعة للواقع الخدمي في المحافظة.

وقال الدهلكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نحذر من كارثة بيئية في ديالى بحال عدم التحرك الفوري والسريع من الحكومة ووزاراتها المختصة لايجاد حلول انية لواقع الخدمات الذي تراجع بشكل مخيف".

ودعا الدهلكي بحسب البيان، "رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف المحافظة الخدمي بشكل شخصي وارسال فريق مختص من مكتبه للاطلاع على وضعها بعد ان انعدمت فيها الخدمات الاساسية وخاصة الماء الصالح للشرب والكهرباء".

وأضاف، ان "محافظة ديالى تعيش هذه الايام وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار كورونا واحدا من اخطر كوابيسها وربما لايقل خطورة وصعوبة عن سطوة الارهاب والمجاميع الاجرامية".

وتابع الدهلكي ان "الكهرباء معدومة بشكل شبه كامل اضافة الى ان مياه الشرب اصبحت امر نادر الوجود واتجهت الناس الى حفر الابار وشراء الماء باسعار باهضة للبحث عن مياه تقيها حر الصيف اللاهب".

وأكمل ان "الوضع الحالي بالمحافظة مع استمرار انتشار وباء كورونا، وتوجه الناس الى مياه غير صحية لانقاذ انفسهم من حالة الجفاف ينذر بكارثة صحية وانسانية ستكون الحكومة الاتحادية هي المسؤول الاول عنها امام الله والقانون، بحال لم تتحرك بشكل سريع لانقاذ اهلها من هذه الكارثة".

وطالب الدهلكي بحسب البيان بـ"التحرك السريع والتنسيق مع المركز لايجاد حلول انية سريعة تمهيدا لوضع حلول ستراتيجية مستقبلا لمنع تكرار هذه الاوضاع المؤسفة".

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