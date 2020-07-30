الصحة: لجنة عليا تقدم التوصيات بشأن الحظر.. ورفعه بعد العيد يعتمد على الموقف الوبائي

2020/07/30 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف الوكيل الفني في وزارة الصحة، حازم الجميلي، الخميس (30 تموز 2020)، عن خيار وحيد ستعتمده الحكومة لرفع حظر التجوال كلياً، بعد العيد، في حال قررت الذهاب بهذا الاتجاه.

وقال الجميلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رفع حظر التجوال بشكل كلي في البلاد يعتمد على الموقف الوبائي وعدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا".





وأضاف، أن "أغلب الدول عادت لفرض حظر التجوال خلال الفترة الماضية بسبب عودة نشاط الفيروس فيها".

وبين الجميلي، أن "التوقعات يجب أن تكون مبنية على الموقف الوبائي ودراسة الفيروس"، لافتا إلى أن "هناك لجنة استشارية عليا خاصة بجائحة كورونا بوزارة الصحة من مختلف الاختصاصات ومن داخل وخارج البلاد تبني قراراتها على الواقع وترفعها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة لاتخاذ القرار المناسب".

وكان مدير عام الصحة العامة رياض عبد الامير، أكد الإثنين (27 تموز 2020)، أن فرض حظر التجوال بعد العيد أو رفعه يحدده الموقف الوبائي.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير لوكالة الانباء الرسمية إن "استمرار دوام الموظفين بنسبة 25% او زيادة نسبة الدوام الى 50% يعتمد على الموقف الوبائي".

وأوضح أن "عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاستهانة بتطبيق حظر التجوال خلال عيد الفطر، أدى إلى تضاعف أعداد الاصابات بفيروس كورونا بشكل مفاجئ لم نتوقعه".

وشدد على "أهمية الالتزام بالتوصيات الصحية وتطبيق حظر التجوال خلال عيد الاضحى، والتشديد على التباعد الاجتماعي وعدم الاستهانة في لبس الكمامات والقفازات، تلافيا في زيادة الاصابات".

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