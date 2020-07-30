2020/07/30 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال زيارته الى مقر الوزارة .. الصالحي يقدم مذكرة الى وزير النفط يطالب فيها بتعيين المهندسين المعتصمين في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/30 | 13:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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