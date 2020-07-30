تنفيذ مسوحات إشعاعية على سكراب حديد ممتد بين محافظتين

2020/07/30 | 13:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..نفذت الفرق الفنية في شعب الإشعاع لمديريات بيئة نينوى وصلاح الدين مسوحات اشعاعية على كميات متفرقة من سكراب الحديد المنتشرة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى بالدعم من قوات سوات وجهاز مكافحة الإرهاب.وقالت مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع بشرى علي أحمد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الفرق الفنية الاشعاعية التابعة لمديريتي بيئة […]

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