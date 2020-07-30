هيفاء وهبي تعلن عن خسارة  محمد وزيري قضية إثبات الزواج منها

2020/07/30 | 15:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت الفنانة هيفاء وهبي، عن خسارة مدير أعمالها السابق محمد وزيري قضية إثبات الزواج التي كان قد تقدم بها لمحكمة الأسرة ليثبت زواجه منها .وقالت هيفاء، في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “محمد وزيري يخسر قضية محكمة الاسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود اصل العقد! وقضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠/٧/٢٨ بعدم قبول الدعوي […]

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