2020/07/30 | 15:20 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. كشفت النائب عن دولة القانون عالية نصيف، الخميس، عن ملف فساد، كان سبباً في تمرير العديد...

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