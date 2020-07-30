البرلمان التونسي يفشل في سحب الثقة من رئيسه الغنوشي

2020/07/30 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل البرلمان التونسي اليوم في جلسة تصويت عامة في سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي خلال الجلسة إن “الرئيس طلب مني إنجاح الجلسة” .وطلب الفتيتي من النواب مساعدته على إنجاح الجلسة التي شهدت منذ انطلاقها حالة من التشنج.وأعلن سيف الدين المخلوف، أن نواب كتلة الكرامة غابوا …

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