وزير العمل يعلن إطلاق مبلغ العيدية

2020/07/30 | 15:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن اطلاق المبالغ المخصصة لمنحة العيدية لمستفيدي اعانة الحماية الاجتماعية بمناسبة عيد الاضحى المبارك.ودعا الركابي المستفيدين للتوجه الى منافذ الصرف (كي كارد) وفروع مصرف الرافدين لاستلامها، مشيرا الى ان الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل تقديم جميع متطلبات دعم الاسر الفقيرة ومساندتها في تخطي الظروف الاقتصادية الراهنة.

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