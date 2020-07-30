حليمة بولند ترد على اتهامها بغسيل الأموال ..فيديو

2020/07/30 | 15:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند تعليقاً على اتهامها بجريمة “غسيل الأموال” التي طالتها وطالت عدد كبير من مشاهير الكويت صورة لها عبر حسابها على “سناب شات”، أرفقتها بتعليق كتبت من خلاله: “الكويت فوق كل اعتبار وفوق الجميع، ولو أنا مشاركة في جريمة “غسيل الأموال الشنيعة تجاه وطني أتمنى أن أكون أول وحدة احاسب ويتخذون اتجاهي […]

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