2020/07/30 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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داوود: سنعلن عن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق

يتبع

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن هشام داود، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، عدد شهداء ثورة تشرين.

وقال داود في مؤتمر صحافي حضرته (بغداد اليوم)، ان "عدد شهداء ثورة تشرين بلغ قرابة الـ 500 من المدنيين والعسكريين".

واضاف

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، باسم خشان، الخميس (30 تموز 2020)، عن "أشكال فساد" قال إنها غير مشخصة في توزيع الطاقة الكهربائية بالمحافظات.

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكهرباء تأتي في مق

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، جاسم البخاتي، اليوم الخميس، أن هناك آلاف المشاريع الخدمية التي توقفت بسبب شبهات الفساد وهدر المال العام، فضلا عن المشاريع التي ما زالت متلكئة حتى الان.





وقال البخاتي في حديث لـ (بغداد ال

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